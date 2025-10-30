صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وادی سون میں پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے ، زرعی معیشت کیلئے خطرے کی گھنٹی :سمیرا ملک

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)سابق وفاقی وزیرسمیرا ملک نے کہا ہے کہ ضلع خوشاب کے جنت نظیر علاقہ وادی سون میں زیرِ زمین پانی کی تیزی سے گرتی ہوئی۔۔۔

سطح زرعی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ۔ اگر فوری طور پر عملی اقدامات نہ کیے گئے تو بے موسمی سبزیوں کی پیداوار میں ملک گیر شہرت رکھنے والا یہ علاقہ اپنی زرعی شناخت کھو بیٹھے گا۔میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وادی سون میں فصلوں اور سبزیوں کی آبپاشی کا مکمل انحصار زمین کنوؤں، ٹیوب ویلوں اور ٹربائنوں پر ہے ، لیکن زیر زمین پانی کم ہونے سے یہ ذرائع ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں۔ نتیجتاً کاشتکار شدید پریشانی اور مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔سمیرا ملک نے کہا کہ ماضی میں پانی کے تحفظ کے لیے منی ڈیمز، چیک ڈیمز اور واٹر پانڈز کے منصوبے بنائے گئے تھے جنہیں نامعلوم وجوہات کے باعث ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان منصوبوں کو فوری طور پر بحال اور فعال کیا جائے تاکہ علاقہ کی زرعی معیشت کو تباہی سے بچایا جا سکے ۔

 

