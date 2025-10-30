صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوہرآباد میں ٹریفک حادثات، 3 افراد زخمی، دو کی حالت تشویشناک

  • سرگودھا
جوہرآباد میں ٹریفک حادثات، 3 افراد زخمی، دو کی حالت تشویشناک

خوشاب (نمائندہ دُنیا) جوہرآباد کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے دو الگ الگ ٹریفک حادثات میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے ۔۔۔

جن میں سے دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ۔ خوشاب سندرال روڈ پر 50 سالہ راجہ لیاقت موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے آوارہ کتے کو بچاتے ہوئے گر کر زخمی ہو گیا،لاری اڈہ خوشاب کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل الٹنے سے محلہ صابر آباد کے دو نوجوان علی حیدر اورارسلان زخمی ہو گئے ۔تمام زخمیوں کوڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد منتقل کیا گیا، جہاں سے راجہ لیاقت کوجنرل ہسپتال لاہور اور علی حیدر کوالائید ہسپتال فیصل آبادریفر کر دیا گیا۔

 

