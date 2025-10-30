کاشتکار گندم کی زیادہ پیداوار کے لیے سفارشات پر عمل کریں،احمد نوید احسن
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا) کاشتکار گندم کی زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے سفارشات پر عمل کریں تاکہ بہترین نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ ۔۔۔
ان خیالات کا اظہار ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ زون احمد نوید احسن نے ضلع بھکر کے دورہ کے موقع پر کاشتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے منکیرہ، دریا خان اور ضلع کے دیگر علاقوں میں کاشتکاروں سے ملاقاتیں کیں اور چقندر، باغات، مکئی، سبزیات سمیت دیگر فصلوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کاشتکاروں کو فصلوں پر حملہ آور کیڑوں اور ان کے تدارک کے مؤثر طریقوں سے آگاہ کیا۔احمد نوید احسن نے فیلڈ اسٹاف کو ہدایت کی کہ وہ کسانوں سے مسلسل رابطہ رکھیں اور کسی بھی بیماری یا حملے کی صورت میں فوری رہنمائی فراہم کریں۔