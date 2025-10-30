صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

25کر و ڑ پاکستا نی عوا م اپنے کشمیر ی بھا ئیوں کے ساتھ ہیں، محمد حسنین شاہ

  • سرگودھا
25کر و ڑ پاکستا نی عوا م اپنے کشمیر ی بھا ئیوں کے ساتھ ہیں، محمد حسنین شاہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نائب صدر ویلفیئر سوسائٹی جنرل بس اسٹینڈ سید محمد حسنین شاہ نے کہا ہے کہ 25کر و ڑ پاکستا نی عوا م اپنے کشمیر ی بھا ئیوں کے ساتھ ہے یو م سیا ہ منا نے کا مقصد کشمیری بھائیوں کو بھار ت کے غاصبا نہ قبضے سے نجا ت د لا نا ہے ۔۔۔۔

خیبر سے کر اچی تک پور ی قو م کشمیر ی عوا م کے حقوق خو د ا را د یت کی حما ئت کر تی ہے جس طرح مقبوضہ کشمیر میں ہندوستا ن ظلم جبر کی بدترین تاریخ لکھ ر ہا ہے و ہ ہر حوا لہ سے شرمنا ک ہے کشمیر یوں کی جد و جہد آ زا د را ئیگاں نہیں جائے گی ۔و ہ وقت بھی آ ئے گا کہ کشمیریوں کو آز اد ی نصیب ہو گی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

لبنانی سفیر کی چیئرمین سی ڈی اے سے ملاقات، تعاون بڑھانے کا عزم

عوامی شکایات پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جائے، کمشنر

ترکیہ کے 102 ویں یوم جمہوریہ پر عبدالعلیم کی مبارکباد

تعلیم، تکنیکی تربیت کیلئے اہم اقدامات کر رہے، قیصر شیخ

زرعی شعبہ کی ترقی کیلئے تعاون جاری رہے گا، امریکی ناظم الامور

چکوال، موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن