25کر و ڑ پاکستا نی عوا م اپنے کشمیر ی بھا ئیوں کے ساتھ ہیں، محمد حسنین شاہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نائب صدر ویلفیئر سوسائٹی جنرل بس اسٹینڈ سید محمد حسنین شاہ نے کہا ہے کہ 25کر و ڑ پاکستا نی عوا م اپنے کشمیر ی بھا ئیوں کے ساتھ ہے یو م سیا ہ منا نے کا مقصد کشمیری بھائیوں کو بھار ت کے غاصبا نہ قبضے سے نجا ت د لا نا ہے ۔۔۔۔
خیبر سے کر اچی تک پور ی قو م کشمیر ی عوا م کے حقوق خو د ا را د یت کی حما ئت کر تی ہے جس طرح مقبوضہ کشمیر میں ہندوستا ن ظلم جبر کی بدترین تاریخ لکھ ر ہا ہے و ہ ہر حوا لہ سے شرمنا ک ہے کشمیر یوں کی جد و جہد آ زا د را ئیگاں نہیں جائے گی ۔و ہ وقت بھی آ ئے گا کہ کشمیریوں کو آز اد ی نصیب ہو گی ۔