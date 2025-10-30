ڈی پی او میانوالی کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل موقع پر حل
میانوالی (نامہ نگار) وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے وژن کے مطابق ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نے کمپلینٹ سیل میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔۔۔۔
کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کی شکایات سنی گئیں اور متعدد مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے گئے ۔ ڈی پی او رائے محمد اجمل نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کا فوری حل میری اولین ترجیح ہے ، کوئی بھی شہری بلا جھجک اپنی شکایت لے کر آ سکتا ہے ۔