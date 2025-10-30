بھاگٹانوالہ مین بازار میں نالے کی صفائی کے دیرینہ مسئلے کے حل پر عوامی حلقوں کا اظہار تشکر
بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)رہنما پاکستان مسلم لیگ (ن) میاں شہباز احمد کی جانب سے بھاگٹانوالہ مین بازار میں نالے کی صفائی کے دیرینہ مسئلے کے حل پر عوامی حلقوں نے۔۔۔
خراجِ تحسین پیش کیا ہے ۔ شہریوں نے امید ظاہر کی کہ وہ آئندہ بھی بھاگٹانوالہ اور ملحقہ علاقوں کے مسائل کے حل میں اپنا کردار جاری رکھیں گے ۔علاقہ بھاگٹانوالہ کی ابھرتی نوجوان سیاسی شخصیت میاں شہباز احمد علاقہ کی عوام کی خدمت کیلیے کوشاں ،سیاسی و سماجی شخصیات حاجی عارف جمیل، چوہدری عتیق الرحمن گجر، حاجی اسلام الحق، حبیب اللہ مغل اور ملک نذیر اعوان نے میاں شہباز احمد کی عوامی خدمت اور عملی اقدامات کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔