صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوہرآباد :گرین بیلٹس کو نقصان پہنچانے والوں کیخلاف کارروائی، مقدمات درج

  • سرگودھا
جوہرآباد :گرین بیلٹس کو نقصان پہنچانے والوں کیخلاف کارروائی، مقدمات درج

خوشاب (نمائندہ دُنیا)جوہرآباد شہر کے حسن کی بحالی کے لیے بنائی گئی گرین بیلٹس کو نقصان پہنچانے والے مویشی مالکان اور درخت چوری کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آ گیا۔بلدیہ جوہرآباد کے انفورسمنٹ انسپکٹر کی مدعیت میں عبدالغفور اور ناصر کیخلاف مویشی چرانے اور پودوں کو نقصان پہنچانے پر مقدمات درج کر لیے گئے ۔۔۔۔

اسی طرح میانوالی روڈ سے ملحقہ گرین بیلٹ سے 20 ہزار روپے مالیت کے درخت کاٹنے پر طورہ خان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے ۔ بلدیہ حکام کے مطابق شہریوں کو متعدد بار تنبیہ کی گئی تھی کہ گرین بیلٹوں پر مویشی نہ چرائیں، مگر ان ہدایات کو نظر انداز کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن کے سامنے گول چکر کو تفریحی پارک بنانیکا فیصلہ

لاہور چیمبر میں بزنس فسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کا اعلان

چند رائے روڈ :سڑک کی بحالی کاکام شروع کرنیکی ہدایت

سرپلس اساتذہ کے دور دراز علاقوں میں تبادلے

سی ای او لیسکو کی ای کچہری

غازی علم الدین شہید کی برسی منانے کی اجازت کیلئے درخواست دائر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن