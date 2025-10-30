جوہرآباد :گرین بیلٹس کو نقصان پہنچانے والوں کیخلاف کارروائی، مقدمات درج
خوشاب (نمائندہ دُنیا)جوہرآباد شہر کے حسن کی بحالی کے لیے بنائی گئی گرین بیلٹس کو نقصان پہنچانے والے مویشی مالکان اور درخت چوری کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آ گیا۔بلدیہ جوہرآباد کے انفورسمنٹ انسپکٹر کی مدعیت میں عبدالغفور اور ناصر کیخلاف مویشی چرانے اور پودوں کو نقصان پہنچانے پر مقدمات درج کر لیے گئے ۔۔۔۔
اسی طرح میانوالی روڈ سے ملحقہ گرین بیلٹ سے 20 ہزار روپے مالیت کے درخت کاٹنے پر طورہ خان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے ۔ بلدیہ حکام کے مطابق شہریوں کو متعدد بار تنبیہ کی گئی تھی کہ گرین بیلٹوں پر مویشی نہ چرائیں، مگر ان ہدایات کو نظر انداز کیا گیا۔