وزیراعلیٰ کی خصوصی گرانٹ سے کلورکوٹ میں 32 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا آغاز
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب کی خصوصی گرانٹ سے کلورکوٹ میں 32 کروڑ روپے کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔۔۔
، جس سے شہر کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔یہ بات مسلم لیگ (ن) کے ضلعی صدر اور سابق ایم این اے عبدالمجید خان خنان خیل نے لاری اڈہ سے مین بازار تک لگائی جانے والی ٹف ٹائلز کے معائنے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے دی گئی اس گرانٹ سے **ٹف ٹائلز کی تنصیب، سڑکوں کی کشادگی اور دیگر ترقیاتی منصوبے ** مکمل کیے جائیں گے ، جس سے کلورکوٹ کو ایک خوبصورت اور جدید شہر بنایا جائے گا۔عبدالمجید خنان خیل نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے کلورکوٹ کی ترقی کے لیے خطیر فنڈز فراہم کیے ۔