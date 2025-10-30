فاروقہ اور گردونواح میں سموگ میں روز بروز اضافہ ، شہریوں کی پریشانی میں اضافہ
فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا )فاروقہ اور گردونواح میں سموگ میں روز بروز اضافہ سے شہریوں کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے ۔۔۔
ہر گذرتے دن کے ساتھ سموگ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے سموگ کے باعث دھوپ میں بھی کمی واقع ہو رہی جبکہ کاشتکار حضرات پابندی کے باوجود بھی اپنی دھان کی فصل کی باقیات کو نذر آتش کر رہے ہیں جبکہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بھی سڑک پر رواں دواں ہیں جسکی وجہ سے سموگ کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے شہری حلقوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ آگاہی مہم چلا کر اپنا کردار ادا کریں۔