گورنمنٹ سکول ونجاری کی سڑک بدستور کچی، بچے گرد و غبار میں سفر کرنے پر مجبور

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار) عوامی شکایات، سوشل میڈیا اور پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا میں متعدد بار نشاندہی کے باوجود گورنمنٹ ہائی سکول ونجاری ضلع میانوالی کی حالت زار میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ اسکول تک جانے والا ایک کلومیٹر طویل کچا اور ۔۔۔

ریتلا راستہ نئی ضلعی اے ڈی پی سے بھی خارج کر دیا گیا ہے ۔بچے صبح و شام اسی راستے پر چل کر اسکول آتے ہیں اور گردوغبار انکی صحت پر منفی اثر ڈال رہا ہے ۔ شہری ساجدالرحمان اور دیگر اہلِ علاقہ نے سی ای او ایجوکیشن وقاص احمد سے مطالبہ کیا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر راستہ پختہ کروایا جائے ۔ انہوں نے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے خصوصی احکامات جاری کرنے کی اپیل کی ہے ۔

 

