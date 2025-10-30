گیس کنکشن کھولنے کا اعلا ن کر کے د یرینہ مطالبہ پورا کر دیا گیا،حمزہ خالد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈیشنل ڈپٹی سیکرٹری مسلم لیگ ن سوشل میڈیا ونگ چوہدری حمزہ خالد نے کہا ہے کہ و ز یر اعظم نے ملک بھر میں گھریلو صارفین کیلئے گیس کنکشن کھولنے کا اعلا ن کر کے عوا م کے د یرینہ مطالبہ کو پورا کیا ہے۔۔۔
ا س سے نہ صرف گھریلو ا خرا جا ت میں کمی آ ئے گی بلکہ عوام کو سلنڈر ما فیا سے بھی نجا ت ملے گی حکو مت کے ا س اقدا م سے گیس کی سپلا ئی و افر ہو نے سے لوگوں کو ریلیف ملے گا ۔نئے کنکشن کے ساتھ ساتھ حکو مت پرانے کنکشنوں کو بھی اپ گریڈ کر ر ہی ہے جوموجودہ حکو مت کا عوا م دوست قد م ہے ۔