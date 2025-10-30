صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیس کنکشن کھولنے کا اعلا ن کر کے د یرینہ مطالبہ پورا کر دیا گیا،حمزہ خالد

  • سرگودھا
گیس کنکشن کھولنے کا اعلا ن کر کے د یرینہ مطالبہ پورا کر دیا گیا،حمزہ خالد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈیشنل ڈپٹی سیکرٹری مسلم لیگ ن سوشل میڈیا ونگ چوہدری حمزہ خالد نے کہا ہے کہ و ز یر اعظم نے ملک بھر میں گھریلو صارفین کیلئے گیس کنکشن کھولنے کا اعلا ن کر کے عوا م کے د یرینہ مطالبہ کو پورا کیا ہے۔۔۔

 ا س سے نہ صرف گھریلو ا خرا جا ت میں کمی آ ئے گی بلکہ عوام کو سلنڈر ما فیا سے بھی نجا ت ملے گی حکو مت کے ا س اقدا م سے گیس کی سپلا ئی و افر ہو نے سے لوگوں کو ریلیف ملے گا ۔نئے کنکشن کے ساتھ ساتھ حکو مت پرانے کنکشنوں کو بھی اپ گریڈ کر ر ہی ہے جوموجودہ حکو مت کا عوا م دوست قد م ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تاج حیدر پل عوام کیلئے کھول دیا گیا

ڈی آئی جی ٹریفک کے استعمال سرکاری گاڑی کا بھی ای چالان ہو گیا

سلطان آباد میں کوئینز پارک کا افتتاح

چیف سیکریٹری کا اسپتالوں کا دورہ، ڈینگی انتظامات کا جائزہ

فش ہاربر پر ماہی گیروں کے مسائل حل کرنے کا فیصلہ

وزیر صنعت کا سندھ گورنمنٹ پرنٹنگ پریس میوزیم کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن