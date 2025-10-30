معروف گھڑسوار سردار احمد حیات میکن مرحوم کے ایصال ثواب کی محفل
شاہپور صدر (نامہ نگار )دنیا کی ہر مخلوق کو ایک نہ ایک دن موت کا سامنا کرنا ہے ، کیونکہ بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے ۔۔۔۔
یہ بات حضرت مولانا مفتی شفیق احمد نے پارلیمانی سیکرٹری لائیو اسٹاکسردار محمد عاصم شیر میکن کے خالہ زاد بھائی اور معروف گھڑسوار سردار احمد حیات میکن مرحوم کے ایصالِ ثواب کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان انسیت، رشتہ اور محبت کا رشتہ قائم کیا ہے ، اور جب کوئی اپنا پیارا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پسماندگان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے اللہ نے ان کے لیے بے شمار اجر و ثواب اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے ۔آخر میں مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے اجتماعی دعا کی گئی اور ان کے صاحبزادے سردار اکرم حیات میکن کو روایتی پگڑی پہنائی گئی۔ صلح کی کوششیں کامیاب، دیرینہ دشمنی دوستی میں بدل گئی شاہپور صدر (نامہ نگار)شاہپور صدر میں چدھڑ اور شیخ گروپ کے درمیان دیرینہ دشمنی صلح میں بدل گئی۔ صلح کا اعلان **سردار اسفند یار میکن** کی زیرِ صدارت ایک جرگہ میں کیا گیا۔سردار اسفند یار میکن نے اپنے خطاب میں کہا کہ \"جو شخص مسلمانوں کے درمیان صلح کراتا ہے ، فرشتے اُس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اُسے شبِ قدر کے برابر اجر ملتا ہے ۔\"جرگے میں پیر عنایت اللہ شاہ آف گنجیال شریف، چوہدری بدر حیات چدھڑ دیگر معززین علاقہ شریک ہوئے ۔ چدھڑ برادری نے فی سبیل اللہ محمد کاشف چدھڑ کے قتل کو معاف کرتے ہوئے شیخ احمد سے صلح کر لی۔ یاد رہے کہ چند سال قبل پرانا لاری اڈہ شاہپور صدر پر معمولی تلخ کلامی کے دوران فائرنگ سے محمد کاشف چدھڑ جاں بحق ہوگئے تھے ۔