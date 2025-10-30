صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
مودی کا جنگی جنون ابھی ختم نہیں ہوا، بھارت کسی مہم جوئی کا سوچ بھی نہیں، چوہدری عبدالمنان خان

خوشاب (نمائندہ دُنیا)شہری اتحاد کے بانی رہنما اور ممتاز مائنز اونرچوہدری عبدالمنان خان نے کہا ہے کہ بھارتی سرحد کے قریب فوجی مشقیں مودی سرکار کے جنگی جنون کی عکاس ہیں۔۔۔۔

اگر بھارت نے ان مشقوں کی آڑ میں پاکستان کے ساتھ کسی مہم جوئی کی کوشش کی تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جرات مند افواج کے سامنے بھارتی فوج ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ پاکستان نے ہر معرکہ آرائی میں دشمن کو شکست دے کر اپنی عسکری برتری ثابت کی۔انہوں نے کہا کہ بھارت، افغان طالبان اور دیگر عناصر کے گٹھ جوڑ کے باوجود پاکستان نے اپنے دفاع اور استحکام میں کامیابی حاصل کی ہے ۔جس پر آج بھی دنیا حیران ہے ۔

 

