یکم تا 10 نومبر کے دوران جنگ کا خدشہ،الرٹ جاری :عبداللہ سعید
ممکن ہے بھارت یا افغانستان حملہ آور ہوں،جنگ دنوں کی نہیں ،منٹوں کی ہوگی ،خطاب اہلِ سنت میں کوئی تخریب کار نہیں، ابرار احمد بگوی ،گستاخی برداشت نہیں،قاری احمدندیم
بھیرہ(نامہ نگار )علامہ عبداللہ سعید ہاشمی نے کہا ہے کہ ملک اس وقت جلاؤ گھیراؤ اور افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سکیورٹی اداروں کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کیا جا چکا ہے کہ یکم تا 10 نومبر کے دوران جنگ کے امکانات موجود ہیں۔ ممکن ہے بھارت یا افغانستان کسی بھی وقت حملہ آور ہو جائیں، اور یہ جنگ دنوں کی نہیں بلکہ منٹوں اور سیکنڈوں پر محیط ہوگی، انہوں نے یہ انکشاف ضلعی امن کمیٹی کے امن کارواں کے تحت ظہور احمد بگوی ایڈیٹوریم بھیرہ میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اجلاس کا اہتمام رکن ضلعی امن کمیٹی سید علی جعفر نقوی نے وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کیا تھا، مفتیِ شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی نے کہا کہ اہلِ سنت پرامن لوگ ہیں، ان میں کوئی تخریب کار نہیں، اور وقت ثابت کرے گا کہ تخریب کار کون ہے ۔ قاری احمد علی ندیم نے کہا کہ عظمتِ صحابہ و اہلِ بیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی گستاخی برداشت کی جائے گی۔ درود و سلام، اذان اور سپیکر کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہے اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر عشنہ طاہر، ڈی ایس پی محمد اویس گجر، ملک امیر افضل اعوان، مولانا عبدالغفار آزاد، حاجی شیخ شوکت علی صراف، راجہ مجاہد علی خان بکھر، صاحبزادہ آصف ابرار بگوی، علامہ عبدالرؤف راشدی، مفتی محمد عثمان علی، قاری محمد اکرم عثمانی، مولانا ظفر بلال، مولانا عمران علی، مولانا نذر محمد فاروقی سمیت مختلف مکاتبِ فکر کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔