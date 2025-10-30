صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں:سکولوں کی ٹک شاپس پر ناقص اشیاء کی فروخت، بچے بیمار

  • سرگودھا
محکمہ فوڈ اتھارٹی میانوالی کے اہلکار دفتروں تک محدود ،کارروائی کرنے کا مطالبہ

کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں اور گردونواح کے سرکاری و نجی تعلیمی اداروں میں قائم ٹک شاپس پر غیر معیاری اور ناقص کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت معمول بن چکی ہے ، جس کے باعث بچوں میں مختلف امراض پھیلنے لگے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ فوڈ اتھارٹی میانوالی کے اہلکار دفتروں تک محدود ہیں اور اسکولوں میں فروخت ہونے والی غیر معیاری اشیاء کی جانچ پڑتال نہیں کی جا رہی۔ والدین اور شہریوں نے ڈی سی میانوالی اور فوڈ اتھارٹی کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکولوں میں فروخت ہونے والی اشیاء کے معیار کو چیک کیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

