تجاوزات کے خلاف انتظامیہ اور پیرا فورس کا آپریشن جاری
گراونڈ ہائی سکول ،ویٹرنری ہسپتال،آر ایچ سی کی دیوار کے ساتھ کھوکھے ختمبلا تفریق ایکشن لیا جائے ،با اثر طبقے کیخلاف کاروائی کیوں نہیں؟شہریوں کا سوال
فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا )تجاوزات کے خلاف تحصیل انتظامیہ اور پیرا فورس کا آپریشن دوسرے روز بھی جاری رہا گراونڈ ہائی سکول ،ویٹرنری ہسپتال،آر ایچ سی کی دیوار کے ساتھ کھوکھے مالکان نے خود اٹھا لئے عام شہری از خود تجاوزات ختم کرنے میں مصروف ہے جبکہ با اثر سیاسی شخصیات اپنے چہیتوں کو رلیف فراہم کروا کر اسے ناکام کرنے میں مصروف ہے جبکہ عوام کو اپنے مریضوں کو ہسپتال اور میتوں کو قبرستان منتقل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا رانا پرویز اختر ، عدنان تحسین، مبارک علی نے اس آپریشن کو یکطرفہ کاروائی قرار دیتے ہوے ا سسٹنٹ کمشنر ساہیوال ماہم مشتاق سے مطالبہ کیا ہے کہ بلا تفریق تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے با اثر طبقے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہورہی جبکہ لا وارثوں کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے ۔