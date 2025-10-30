اشیائے خور ونوش کی قیمتیں آسمان پر، انتظامیہ خاموش تماشائی
دکاندار من مانے نرخ وصول کر رہے ہیں ، سخت کارروائی کی جائے ،شہری
کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں اور گردونواح میں گوشت، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ شہریوں کے مطابق دکاندار من مانے نرخ وصول کر رہے ہیں جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹس پر عملدرآمد نہیں کروایا جا رہا۔کندیاں میں چھوٹا گوشت 1800 روپے ، بڑا گوشت 1200 روپے ، برائلر 450 روپے فی کلو، سیب 250 روپے ، کیلا 150 روپے درجن، ٹماٹر 300 روپے ، پیاز 150 روپے ، امرود 200 روپے ، اور مٹر 500 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ڈی سی میانوالی سے نوٹس لینے اور مصنوعی مہنگائی کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔