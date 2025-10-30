یونیورسٹی آف سرگودھا میں یوم جمہوریہ ترکیہ پر پرچم کشائی تقریب
تقریب میں ونوں ملکوں کی مضبوط دوستی اور سلامتی کے لئے دعا بھی کی گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یوم جمہوریہ ترکیہ کے موقع پر یونیورسٹی آف سرگودھا میں ریاض شاد ہم نصابی فورم کے زیر اہتمام وائس چانسلر آفس کے گراؤنڈ میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں برادر اسلامی ملک ترکیہ کا جھنڈا یونیورسٹی میں لہرایا گیا اور دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی اور سلامتی کے لئے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان نے کہا کہ ترکیہ پاکستان کا ایک دیرینہ اور مخلص دوست ہے جس نے تجارت، سفارت کاری اور ہر مشکل گھڑی میں بھرپور ساتھ دیا اور عالمی سطح پر ہر فورم پر پاکستان کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں معرکہ حق بنیان مرصوص میں دو ممالک چین اور برادر اسلامی ملک ترکیہ نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا جس کے باعث ہم پوری دنیا میں سرخرو ہوئے اور عالمی طاقتیں آج پاکستان کی بہادری اور شجاعت کی مثالیں دے رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم و تحقیق میں بھی برادر اسلامی ملک ترکیہ ہمارے ساتھ بہت سے اہم معاہدات کررہا ہے جن میں جامعات میں داخلے ، ٹیکنیکل ایجوکیشن اور طالب علموں کے تبادلے کے حوالے سے خصوصی اقدامات شامل ہیں۔