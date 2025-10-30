ضلعی انتظامیہ،آرٹس کونسل کی محفلِ نعت و سیرت کانفرنس
نفرت، تعصب ، ناانصافی کے خاتمے کیلئے حضور ؐ کی تعلیمات کواپناناہوگا،مقررین
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ،پنجاب کونسل آف آرٹس اور نعت اکیڈمی کے باہمی اشتراک سے نصرت فتح علی خاں آڈیٹوریم میں محفلِ نعت و سیرت النبیؐ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔محفل کا مقصد حضور اکرم ؐ کی سیرتِ طیبہ کے پیغامِ اخوت،رواداری اور امن و محبت کو اجاگر کرنا تھا۔تقریب میں ایڈمن آفیسر ڈپٹی کمشنر آفس ریاض انجم سمیت مختلف مکاتبِ فکر کے ممتاز علما کرام صاحبزادہ فیض رسول، مولانا ریاض کھرل،مفتی لیاقت ، علامہ سیدحیدر رضا، پروفیسر خان چشتی، علامہ آصف قادری، ندیم اویسی ، شاہد اشرف ، حسنین شیرازی اور مظہر عباس ودیگر سکالرز نے شرکت کی۔ صاحبزادہ فیض رسول ودیگرمقررین نے کہا کہ دین اسلام انتشار نہیں بلکہ امن، اخوت اور ریاستی وفاداری کا دین ہے ۔حضور ؐ کی سیرتِ طیبہ ہمیں صبر، برداشت اور انسانیت سے محبت کا درس دیتی ہے ۔ اگر ہم آپ ؐکی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو معاشرے سے نفرت، تعصب اور ناانصافی کا خاتمہ ممکن ہے ۔ملک دشمن پروپیگنڈے اور فتنہ انگیز بیانیوں کے خلاف اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنے کی ضرورت ہے ۔