ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرد جنگ کے باعث مسائل کاشکار ہو گیا
سپروائزر بھرتی کا عمل مکمل نہ ہو سکا،تنخواہوں سے کٹوتی پر شدید اختلافات دس ماہ کے دوران ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی پر شہریوں کا عدم اطمینان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مبینہ سیاسی مداخلت کے باعث ایک ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی سرگودھاویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں سپروائزر بھرتی کا عمل مکمل نہیں ہو سکا اور ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتیوں کے معاملات پر سیاسی نمائندوں اور افسران کے مابین سرد جنگ کی وجہ سے کارکردگی بہتر ہونے کی بجائے ادارہ مختلف مسائل کا شکار ہو کر رہ گیاہے ، ذرائع کے مطابق حکومت کی ہدایت پر صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا نے سپروائزرز بھرتی کا عمل شروع کر رکھاہے اس سلسلہ میں انٹرویو کا مرحلہ مکمل ہوئے ایک ماہ سے زائد عرصہ ہوگیا لیکن تعیناتی التوا کا شکار ہے مقامی سیاسی راہنما مبینہ طور پر اپنے منظور نظر افراد کو نوازنا چاہتے ہیں جبکہ افسران اس سلسلہ میں لعت و لعل سے کام لے رہے ہیں کمشنر سرگودھا نے چیف آفیسر کو ہر صورت میرٹ پر بھرتی کرنے کی ہدایت جاری کر رکھی ہے ، جس کی وجہ سے سیاسی قیادت اور مقامی افسران میں تناؤ اور اسی ضمن میں ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتیوں کے ساتھ ساتھ دیگر مختلف معاملات پر بھی کشمکش بڑھتی جا رہی ہے ، ملازمین کی چھٹیوں یا ناقص کارکردگی پر ہونیوالی کٹوتی کی رقوم کہا ں جا رہی ہیں اس حوالے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ،پہلے دس ماہ کے دوران ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی پر شہریوں نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف سے صورتحال کی فوری اصلاح کا مطالبہ کیا ہے ۔