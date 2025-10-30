منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف کریک ڈائون
250گرام آئس اور 9غیرقانونی اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لئے گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس کی منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی،آئس 250 گرام اور 9 غیرقانونی اسلحہ برآمد کر لی گئی ،بتایا جاتا ہے کہ تھانہ اربن ایریا پولیس نے جاوید سے آئس 120 گرام،عدنان سے آئس 60 گرام،تھانہ میانی پولیس نے تصور سے آئس 40 گرام،تھانہ شاہ نکڈر پولیس نے نواز سے آئس 30 گرام،تھانہ ساہیوال پولیس نے امیر سے بندوق 12بور، تھانہ پھلروان پولیس نے مبشر سے پسٹل30بور، احسان سے پسٹل30بور، تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس اشفاق سے رپیٹر بندوق 12بور ،تھانہ کوٹمومن پولیس نے تنویر سے پسٹل 30بور ، تھانہ میلہ پولیس نے عاطف سے پسٹل30بور، تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے قدیر سے پسٹل30بور، تھانہ جھاوریاں پولیس نے حسن سے پسٹل30بور، تھانہ بھلوال سٹی پولیس نے احمد سے پسٹل30بور اور تھانہ عطاء شہید پولیس نے ارشد سے پسٹل30بور برآمد کر کیگرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلیے ۔