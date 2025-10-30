صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ہوٹلوں میں چوری کی وارداتیں،6موٹر سائیکلیں چوری ،مقدمات درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران کوٹ پہلوان کے قریب زین رضا سے مسلح شخص نے اسلحہ کے زور پر 45ہزار روپے چھین لئے ،کوٹ بھائی خان میں نامعلوم افراد نے نصر عباس جو کہ اپنا میڈیکل سٹور بند کر رہا تھا پر اسلحہ تان لیا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ڈیڑ ھ لاکھ روپے نقدی اور موبائل چھین کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ،ٹیلہ کے مہلے خان ،104شمالی کے لیاقت مسیح کے گھروں سے نقدی و دیگر قیمتی اشیاء،ٹھٹھی لمبی کے عقیل اشرف 133شمالی کے رہائشی محمد شیر کے ہوٹلوں سے ساڑھے پانچ لاکھ روپے مالیت کا سامان، برتن و دیگر اشیاء ،جمیل پارک سے نبیل رشید،ٹرسٹ پلازہ کے باہر سے مدثر شہزاد،چک 9ایم ایل سے محمد گلزار،سیٹلائٹ ٹاؤ سے محمد عمر،عاقل شاہ سے محمد منظور،معظم آباد سے محمد ریاض،فاطمہ جناح روڈ سے مدثر شہزادکی موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔ 

 

