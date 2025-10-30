صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری اور نقب زنی کے 14 مقدمات میں مطلوب 2گینگز گرفتار

  • سرگودھا
ریحان،ساجد،نعمان اور علی شامل ،12لاکھ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ سٹی پولیس نے موٹرسائیکل چوری اور نقب زنی کے 14 سے زائدمقدمات میں مطلوب چار رکنی 02 گینگز گرفتار،12 لاکھ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمدکر لیا گیا، تھانہ سٹی پولیس نے بتایا موٹرسائیکل چوری اور نقب زنی کے 14 سے ذائد مقدمات میں مطلوب چار رکنی 2 گینگز کو گرفتار کر لیاگرفتار گینگز میں ریحان،ساجد،نعمان اور علی نامی ملزمان شامل ہیں چاروں ملزمان تھانہ سٹی پولیس کو 14سے زائد مقدمات میں مطلوب تھے ملزمان کے قبضے سے 12 لاکھ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا ہے ، مزید تفتیش جاری ہے ،جرائم پیشہ عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں،عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے ۔ 

 

