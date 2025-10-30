صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہیز نہ لانے پر لڑکی پر شوہرسسرالیوں کا تشدد،مقدمہ درج

  • سرگودھا
جہیز نہ لانے پر لڑکی پر شوہرسسرالیوں کا تشدد،مقدمہ درج

گلفام نے ایک ہفتے میں رخصتی لی ،جہیز نہ لانے پر طعنے شروع کر دئیےگلہ دبانے ،تیزاب سے جلانے کی کوشش،وارث بیٹی کو واپس لے آیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سسرالیوں نے جہیز نہ لانے کی پاداش میں لڑکی پر عرصہ حیات تنگ کر دیا بتایا جاتا ہے کہ 49 شمالی کے محمد اکرام نے اپنے بیٹے گلفام کا رشتہ کرتے وقت متاثرہ لڑکی نمرہ کے والد وارث علی سے کہا کہ جہیز نہ دیں ہمیں ایک ہفتہ میں رخصتی چاہیے ،جون 2025میں شادی ہو گئی جس کے ایک ماہ بعد ہی سسرال والوں نے جہیز نہ لانے پر طعنہ زنی،بات بات پر مارنا شروع کر دیا،جبکہ نمرہ والدین کی عزت کی خاطر خاموش اور سسرال والوں کا ظلم و ستم برداشت کرتی رہی، اس دوران گلفام اور اسکے والد اکرام نے ڈنڈوں سے نمرہ پر تشدد کیاملزمان نے اسکا گلہ دبا کر مارنے اور تیزاب گراکر جھلسانے کی بھی کوشش کی،تاہم اس دوران اہل محلہ نے آ کر مداخلت کر کے نمرہ کی جان بچائی،پتہ چلنے پر وارث اپنی بیٹی نمرہ کو سسرال سے گھر لے آیاپولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی نمرہ کا میڈیکل کروا کر دونوں باپ بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر لیااورملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔

 

