محنت کش نوجوان اغواء تشدد،برہنہ کر کے دوڑاتے رہے

  • سرگودھا
عامرسہیل کی حسن اوراسکے ساتھیوں نے ویڈیو بھی بنالی ،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پانچ افراد نے محنت کش نوجوان کو اغواء کرلیا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اسے برہنہ حالت میں بھگاتے اور وڈیو بناتے رہے ، بتایا جاتا ہے کہ نواحی سلیمانپورہ کے رہائشی عامر سہیل جو کہ صوفہ پوشش کا کام کرتا ہے کو حسن اوراسکے ساتھیوں نے زبردستی اغواء کر لیا اور بائی پاس والے قبرستان میں لے جا کر آہنی پائپ سے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اسے برہنہ کر کے بھگاتے اور فائرنگ کرتے رہے اسی حالت میں ملزمان نے اس کی ویڈیو بھی بنا لی ،متاثرہ نوجوان نے فصلوں میں چھپ کر جان بچائی اور ملزمان کے فرار ہونے پر وہاں سے گزرنے والے ایک شخص سے کپڑے پہن کر پولیس کو اطلاع کی ، جس پر پولیس نے دو نامزد اور تین نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 

 

