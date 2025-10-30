ریپ کیس کا ملزم مقابلے کے بعدزخمی حالت میں گرفتار
احمد نے محنت کش کے بیٹے سے زیادتی کی ،ویڈیو وائرل ،قتل کرنے کی دھمکی دی ملزم پولیس ناکہ توڑ کر فرار ہو ئے ،ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مبینہ پولیس مقابلہ میں ریپ کے مقدمہ میں مطلوب ملزم زخمی حالت میں گرفتارکر لیا گیا، ملزم نے ساتھیوں کے ہمراہ ایک روز قبل علاقہ میں محنت کش کے نو عمر بیٹے کو اسلحہ کے زور پر بدفعلی کا نشانہ اور ویڈیو بنانے کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کو دھمکی دی تھی کہ قانونی کاروائی کی تو ویڈیو وائرل اور متاثرہ بچے کو قتل کر دیا جائے گا، جس پر پولیس نے فوری مقدمہ درج کر کے علاقہ کی ناکہ بندی کردی تاہم ملزمان نے پولیس ناکہ بندی توڑی اور پولیس پارٹی پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے تعاقب کرنے پر ملزمان فائرنگ پولیس پر کرتے ہوئے کھیتوں میں چھپ گئے فائرنگ رکنے پر سرچ آپریشن کیا گیا تو ملزم احمد زخمی حالت میں ملا،ملزم احمد کے اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا، ملزم کے دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری ہے ۔