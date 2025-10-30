صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرت کے نام پر فائرنگ ؟ہڈالی میں ایک شخص کو قتل کر دیا

  • سرگودھا
عنصر حیات ڈھامکی پر پلی جوئیہ کے قریب گھات لگاکر فائرنگ،ملزم فرار

خوشاب (نمائندہ دُنیا)جوہرآباد کے نواحی قصبہ ہڈالی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے عنصر حیات ڈھامکی جاں بحق ہو گیا۔پولیس کے مطابق مقتول چکوک روڈ پر جا رہا تھا کہ پلی جوئیہ کے قریب گھات لگائے نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کر دی، جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے اور نعش کو پوسٹمارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد منتقل کر دیا۔ابتدائی طور پر قتل کی کوئی واضح وجہ سامنے نہیں آ سکی، تاہم بعض اطلاعات کے مطابق واقعہ غیرت کے نام پر قتل کا شاخسانہ ہو سکتا ہے ۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

