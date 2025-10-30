صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلاو ل بھٹو زردا ر ی نوجوا نوں اور عوا م کے آئیڈیل لیڈر ہیں ،تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
بلاو ل بھٹو زردا ر ی نوجوا نوں اور عوا م کے آئیڈیل لیڈر ہیں ،تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پاکستا ن پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ پا کستا ن پیپلزپارٹی کی حقیقی قوت ا س کے مخلص اور نظریاتی کا ر کن ہیں چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردا ر ی نوجوا نوں اور۔۔۔

 عوا م کے آئیڈیل لیڈر ہیں پاکستا ن پیپلزپارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کے قائدین نے پاکستا ن کے غریب مظلو م اور پسے ہو ئے طبقات کے حقوق کے تحفظ اور مسائل کے حل کیلئے قابل فخر جد و جہد کی ہے۔ ان خیا لا ت کا اظہارانہوں نے اپنے دور ہ دبئی میں ر اہنما پیپلزپارٹی را جہ گو شی جنجوعہ گلفا م بھوا نہ حظیفہ ملک کی جا نب سے منعقد کی گئی تقاریب کے شر کا ء سے خطا ب کر تے ہو ئے کیا انہوں نے کہا کہ پاکستا ن پیپلزپارٹی وفاق پا کستا ن کی علا مت اور ملک کی مقبو ل ترین جماعت ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاو ل بھٹوزردا ر ی کے آئند ہ و ز یر اعظم ہوں گے ۔

 

