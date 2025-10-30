الخدمت فاؤنڈیشن ضلع سرگودھا کے رضا کاروں کے اعزاز میں پر وقار تقریب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیلاب کے دوران امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے الخدمت فاؤنڈیشن ضلع سرگودھا کے رضا کاروں کے اعزاز میں پر وقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔۔۔
جس میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستا ن ڈاکٹر حفیظ الرحمن،امیر صوبہ ڈاکٹر طارق سلیم، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب شمالی رضوان احمد، امیر جماعت اسلامی ضلع سرگودھا میاں اویس قاسم تلہ نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع سرگودھا میاں اظہار الحق، جنرل سیکرٹری محمد سلیم، امیر زون جماعت اسلامی مڈھ رانجھا سید ظفر اقبال شاہ، ڈاکٹر محمد فاروق سمیت الخدمت فاؤنڈیشن کے رضا کاروں کی کثیر تعداد موجود تھی رضا کاروں میں اعتراف خدمت سر ٹیفکیٹ اور گفٹ تقسیم کئے گئے ۔