ای بز پورٹل ر ہنمائی کیلئے ڈی سی آفس میں انفارمیشن ڈیسک قائم
دفتری پیچیدگیاں کم ہوں گی اور خدمات تک رسائی بہتر ہوگی، محمد وسیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر سرگودہا میں ای بز پنجاب پورٹل کی راہنمائی کے لیے ڈپٹی کمشنر دفتر میں انفارمیشن ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے ۔ یہ ڈیسک شہریوں کو مختلف سرکاری محکموں سے متعلق این او سیز اور دیگر خدمات کو آن لائن حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرے گا۔ شہریوں کے لیے یہ ایک سہل قدم ہے جس سے دفتری پیچیدگیاں کم ہوں گی اور خدمات تک رسائی بہتر ہوگی۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کی نگرانی میں اس مرکز پر تربیت یافتہ عملہ موجود ہے جو پورٹل پر کسی بھی این او سی کی درخواست جمع کرانے کے طریقہ کار، مطلوبہ دستاویزات اور اپلیکیشن کی موجودہ حیثیت سے متعلق شہریوں کو مکمل اور درست معلومات مہیا کرتا ہے ۔ شہری دفتری اوقات یعنی صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ڈپٹی کمشنر دفتر واقع کچہری روڈ آ کر اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ اب شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے مختلف محکموں کے دفاتر میں جانے کے بجائے ایک ہی مقام سے رہنمائی حاصل کریں گے اور تمام درخواستیں براہ راست آن لائن جمع ہو سکیں گی۔ اس آن لائن نظام کا مقصد شفافیت بڑھانا اور عوامی سہولت کو اولین ترجیح دینا ہے ۔