صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشیائے خوردونوش کی قیمتوں، تول کا جائزہ،دکانداروں کو جرمانے

  • سرگودھا
اشیائے خوردونوش کی قیمتوں، تول کا جائزہ،دکانداروں کو جرمانے

تحصیلدار محمد تحسین کی ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے والے دکانداروں کو وارننگ

کلورکوٹ (نامہ نگار)تحصیل کلورکوٹ کے تحصیلدار محمد تحسین نے گراں فروشی کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے مختلف بازاروں کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اشیائے خوردونوش کی قیمتوں، تول کے معیار اور ریٹ لسٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔تحصیلدار محمد تحسین نے گران فروشی میں ملوث متعدد دکانداروں کو موقع پر جرمانے کیے اور ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے والے دکانداروں کو سخت وارننگ جاری کیں کہ سرکاری نرخنامے نمایاں جگہ پر آویزاں کیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام کو ناجائز منافع خوروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا، اور گراں فروشی کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی تحصیلدار محمد تحسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنانے کے لیے موثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن کے سامنے گول چکر کو تفریحی پارک بنانیکا فیصلہ

لاہور چیمبر میں بزنس فسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کا اعلان

چند رائے روڈ :سڑک کی بحالی کاکام شروع کرنیکی ہدایت

سرپلس اساتذہ کے دور دراز علاقوں میں تبادلے

سی ای او لیسکو کی ای کچہری

غازی علم الدین شہید کی برسی منانے کی اجازت کیلئے درخواست دائر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن