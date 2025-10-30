اشیائے خوردونوش کی قیمتوں، تول کا جائزہ،دکانداروں کو جرمانے
تحصیلدار محمد تحسین کی ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے والے دکانداروں کو وارننگ
کلورکوٹ (نامہ نگار)تحصیل کلورکوٹ کے تحصیلدار محمد تحسین نے گراں فروشی کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے مختلف بازاروں کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اشیائے خوردونوش کی قیمتوں، تول کے معیار اور ریٹ لسٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔تحصیلدار محمد تحسین نے گران فروشی میں ملوث متعدد دکانداروں کو موقع پر جرمانے کیے اور ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے والے دکانداروں کو سخت وارننگ جاری کیں کہ سرکاری نرخنامے نمایاں جگہ پر آویزاں کیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام کو ناجائز منافع خوروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا، اور گراں فروشی کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی تحصیلدار محمد تحسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنانے کے لیے موثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔