نواز شریف کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس

  • سرگودھا
13 نکاتی ایجنڈا پیش ،ڈین،میڈیکل ، نرسنگ اور فنانس ڈائریکٹر ز کی تقرری کی منظوری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودہا کے بورڈ آف گورنرز کا پہلا اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت چیئرپرسن و مشیر صحت پنجاب میجر جنرل (ر) ڈاکٹر اظہر محمود کیانی نے کی۔ اجلاس میں بورڈ کے ممبران سیکرٹری محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن عظمت محمود خان، عبدالجبار شاہین، ڈاکٹر شجاعت علی، میڈم پروین قادر آغا، کرنل (ر) افتخار الحسن، ڈائریکٹر انسٹی ٹیوٹ ڈاکٹر وارث فاروقہ اور کوآپریٹو ممبران ڈاکٹر ہارون جمیل اور ڈاکٹر اظہر رشید نے شرکت کی۔ اجلاس میں سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری قانون اور سیکرٹری پلاننگ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس کے آغاز میں شرکاء کا تعارف کرایا گیا اور 13 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا۔ اجلاس میں ادارے کے نوٹیفکیشن اور قانونی حیثیت کی توثیق، انسٹی ٹیوٹ کے ڈین، ڈائریکٹر، میڈیکل ڈائریکٹر، نرسنگ ڈائریکٹر اور فنانس ڈائریکٹر کی تقرری کی منظوری دی گئی۔ چیئرپرسن میجر جنرل (ر) ڈاکٹر اظہر محمود کیانی نے اس موقع پر کہا ہے کہ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودہا خطے کے عوام کو عالمی معیار کی صحت سہولیات فراہم کرے گا۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن عظمت محمود خان نے اس موقع پر کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق انسٹی ٹیوٹ کو جلد از جلد فعال کر کے دل کے مریضوں کے علاج میں نئی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 

 

