سکولوں میں سہولتوں،میل پروگرام پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس
سہولتوں کی فراہمی کیلئے منصوبوں کی مانیٹرنگ کو مؤثر بنایا جائے ،کمشنر کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ان کے کانفرنس روم میں منعقد ہوا، جس میں ڈویژن کے تمام اضلاع میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو کے تحت سرکاری سکولوں میں عدم دستیاب سہولتوں کی فراہمی اور اسکول میل پروگرام پر پیشرفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیااجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروگرام کے تحت سرکاری سکولوں میں عدم دستیاب سہولتوں کی فراہمی کے لیے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خطرناک عمارتوں کی مرمت، پینے کے صاف پانی، بجلی، ٹوائلٹ، فرنیچر، چاردیواری اور اضافی کلاس رومز جیسی بنیادی سہولتوں کو یقینی بنانے کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں۔اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ ضلع بھکر میں 619 سرکاری سکولوں کے تقریباً 80 ہزار طلباء و طالبات کو ہفتے میں تین دن دودھ اور ایک دن بسکٹ دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ضلع میانوالی کے 663 پرائمری سکولوں کے تقریباً 75 ہزار 6 سو طلباء و طالبات کو بھی یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے ۔ کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منصوبوں کی مانیٹرنگ کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ ہر سکول میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔