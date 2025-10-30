گندم کی بوائی سے قبل کھادوں کی ذخیرہ اندوزی ،بلیک میں مہنگی فروخت جاری
کھاد کی قیمتوں میں بلا جواز اضافہ کر کے لوٹ مار ،انتظامیہ کاغذی کاروائی تک محدود ہو کر رہ گئی ، کاشتکاروں کی شکایات پر پنجاب حکومت کاسخت نوٹس ،خفیہ چھان بین شروع کر وا دی گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع میں گندم کی بوائی سے قبل ڈی اے پی اور نائٹروفاس کی ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی ، انتظامیہ کاغذی کاروائی تک محدود ہو کر رہ گئی ،ذرائع کے مطابق ایک ماہ بعد ضلع میں گندم کی بوائی شروع ہو گی جس کے پیش نظر کھاد ڈیلروں نے حالیہ مہنگائی کا جواز تراش کر جہاں کھاد کی بلیک مارکیٹنگ شروع کر رکھی ہے وہاں کھاد کی قیمتوں میں بلا جواز اضافہ کر کے لوٹ مار باعث تشویش بنتی جا رہی ہے ، کمزور انتظامی گرفت اور مبینہ ملی بھگت کے باعث کاشتکار ابھی سے مہنگے داموں کھاد خرید نے پر مجبور ہیں، اورمحکمانہ چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ،یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کاشتکاروں کی شکایات پر حکومت پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے ضلعی افسران کو کھاد کی مقرر قیمتوں پر کاشتکاروں کو باآسانی فروخت یقینی بنانے کے احکامات جاری کئے ،اورعملدرآمد کا جائزہ لینے کیلئے خفیہ چھان بین کروائی جا رہی ہے جبکہ کاشتکاروں نے عملی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے ۔