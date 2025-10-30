ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر ذمہ داران کیخلاف مقدمات درج
ڈینگی ویب پورٹل پر معلومات اپڈیٹ نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ،ڈپٹی کمشنر،اہم اجلاس میں پولیو مہم کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ بھی پیش
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت پولیو پوسٹ کمپین اور انسداد ڈینگی کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں 13 سے 16 اکتوبر تک جاری رہنے والی مہم کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ضلع سرگودہا میں پولیو مہم کے دوران سات لاکھ 9 ہزار 266 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، جبکہ چھ لاکھ 88 ہزار 501 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے جو حاصل کردہ ہدف کا 97 فیصد بنتا ہے ۔ اسی طرح پانچ لاکھ 30 ہزار ہاؤس ہولڈز کے مقابلے میں پانچ لاکھ 18 ہزار 400 گھروں تک ٹیموں نے رسائی حاصل کی، جو 98 فیصد ہدف ہے ۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کسی والدین نے بچوں کو قطرے پلانے سے انکار نہیں کیا۔ رہ جانے والے بچوں کو قطرے پلانے کا عمل تاحال جاری ہے تاکہ ضلع میں سو فیصد ہدف حاصل کیا جا سکے ۔مزید بتایا گیا کہ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤکی مہم 17 سے 29 نومبر تک ضلع بھر میں چلائی جائے گی جس کے دوران پانچ لاکھ 83 ہزار 93 بچوں (6ماہ سے پانچ سال تک) کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے ۔ اس مقصد کے لیے 535 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جن میں 333 آؤٹ ریچ اور 202 فکسڈ ٹیمیں شامل ہیں۔اجلاس میں ڈینگی کی صورتحال اور اب تک کی کارکردگی پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ جن اداروں نے ڈینگی ویب پورٹل پر معلومات اپڈیٹ نہیں کیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی لاروا برآمد ہو وہاں متعلقہ ذمہ داران کے خلاف ایف آئی آردرج کی جائے ۔