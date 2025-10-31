شہدا کی گراں قدر خدمات اور قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا،شیخ نعیم طاہر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اتحاد العلماء ضلع سرگودھا کے سیکرٹری اطلاعات شیخ نعیم طاہر نے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے۔۔۔۔
خلاف کامیاب کارروائی میں دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے سرگودھا ریجن کے کپٹین ڈاکٹر نعمان سلیم اور ان کے پاک فوج کے 5 جوانوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ۔انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے اظہارِ تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ شہدا کی گراں قدر خدمات اور قربانی کو ہمشہ یاد رکھا جائے گا۔