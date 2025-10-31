صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی کی تقریب میں ساؤنڈ سسٹم کی خلاف ورزی ،دلہا سمیت 20افراد پر مقدمہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شادی کی تقریب میں ڈانسرز بلا کر ساؤنڈ سسٹم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غل گپاڑہ کرنے پر دولہا سمیت بیس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔۔۔۔

،بتایا جاتا ہے کہ نواحی علاقے جہانیاں شاہ میں محمد رضا کی شادی کی تقریب میں ساؤنڈ سسٹم چلا کر ڈانسرز کو مدعو کر رکھا تھا،اور شرکاء غل گپاڑہ کر رہے تھے کہ اہل علاقہ کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی، جسے دیکھتے ہی بھگدڑ مچ گئی، اور ڈانسرز بھی تتر بتر ہو گئے ، پولیس نے دولہا سمیت 14نامزد اور چھ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 

 

