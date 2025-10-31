صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں کاروبار کرنا تاجروں کے بس کی بات نہیں رہی ،ناصر محمود سہگل

  • سرگودھا
پاکستان میں کاروبار کرنا تاجروں کے بس کی بات نہیں رہی ،ناصر محمود سہگل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کرنا تاجروں کے بس کی بات نہیں رہی کیونکہ مختلف محکمے تاجروں کے لیے وبال جان بنتے جا رہے ہیں۔۔۔۔

 اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو تاجر اپنے کاروبار کی چابیاں حکومت کے حوالے کر کے خود الگ ہو جائیں گے کیونکہ جس طرح عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے وہ اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے ناصر محمود سہگل نے کہا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں حکومت کے ساتھ ساتھ تاجروں کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جعلی شہد بنانے والا یونٹ پکڑا گیا سو کلو سے زائد تیار مال سیرپ تلف ملاوٹی دودھ بیچنے پر مقدمات

ترقی پانیوالے 30پولیس افسروں کو رینک لگانے کی تقریب

ڈی سی کاشہر میں صفائی ‘ترقیاتی کاموں ،سہولیات کاجائزہ

گوجرانوالہ چیمبر میں وزیراعلیٰ ای بز پورٹل کاؤنٹر کا افتتاح

شہری سہولیات کی جامع رسائی یقینی بنائی جا رہی :سلطان باجوہ

بھینسوں کی منتقلی سے شہر سے گندگی کا خاتمہ ہو گا:علی ہمایوں بٹ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ