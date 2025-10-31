پاکستان میں کاروبار کرنا تاجروں کے بس کی بات نہیں رہی ،ناصر محمود سہگل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کرنا تاجروں کے بس کی بات نہیں رہی کیونکہ مختلف محکمے تاجروں کے لیے وبال جان بنتے جا رہے ہیں۔۔۔۔
اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو تاجر اپنے کاروبار کی چابیاں حکومت کے حوالے کر کے خود الگ ہو جائیں گے کیونکہ جس طرح عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے وہ اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے ناصر محمود سہگل نے کہا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں حکومت کے ساتھ ساتھ تاجروں کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی ۔