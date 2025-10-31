صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج سسٹم نہ ہونے کے باوجود دیہی علاقوں کیلئے سکر اور دیگر مشینوں کی خریداری

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی ناقص منصوبہ بندی دیہی علاقوں میں میں سیوریج سسٹم نہ ہونے کے باوجود ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کے فنڈ سے سکر اور دیگر مشینری خرید کر ادارے کے حوالے کر دی گئیں۔۔۔۔

 ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کے 17کروڑ کے ڈویلپمنٹ فنڈز سے سکر جیٹر ٹریکٹر ٹرالی سمیت دیگر بھاری مشینری خریدی گئی ہے ضلع بھر میں سیوریج اور صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے واسا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ڈسٹرکٹ کونسل کو دی جارہی ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کے دیہی علاقوں میں سیوریج کے بجائے نالی سسٹم ہے جس سے یہ مشینری ضائع جا سکتی ہے ۔ 

 

