مریم نواز کلینک میں ڈاکٹر و عملے کو ہراساں کرنیوالے کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مریم نواز کلینک میں داخل ہو کر ڈاکٹر و عملے کو ہراساں کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔۔

 بتایا جاتا ہے کہ10شمالی میں واقع مذکورہ سرکاری ہسپتال میں گزشتہ روز امجد گجر نامی شخص بچوں کو ویکسین لگانے میں تاخیر پرمشتعل ہو گیا اور ڈاکٹر و عملے کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور غلیظ گالیا ں دیتا ہو ا چلا گیا پولیس نے ملز م کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی۔

 

