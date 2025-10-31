صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
آزا د کشمیر میں ا ب پاکستا ن پیپلزپارٹی حکو مت بنا ئے گی،شیخ کا مر ا ن شہزاد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستا ن پیپلزپارٹی سٹی سیکرٹری اطلاعا ت شیخ کا مر ا ن شہزاد نے کہا ہے کہ آزا د کشمیر میں اکثریت حاصل کر نے کے بعد ا ب پاکستا ن پیپلزپارٹی حکو مت بنا ئے گی۔۔۔۔

 پاکستا ن پیپلزپارٹی نے ہمیشہ نے ر یا ست آز اد کشمیر کے لوگوں کی خد مت کی ہے اور ا ن کے مسائل کے حل کی جد و جہد کی ہے بلاشبہ پا کستان پیپلزپارٹی آزاد کشمیر سمیت پور ے ملک کی سب سے بڑ ی اور مقبو ل ترین جماعت ہے ،پیپلزپارٹی ہی عام آ د می کے مسائل کو سمجھتے ہو ئے حل کر نے میں ہمیشہ مخلص رہی ہے ۔

 

