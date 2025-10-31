مسلم لیگ ن اور پیپلزپارٹی کا اتحا د سسٹم کیلئے چلتا ر ہے گا ،چو دھری حامد حمید
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق پارلیمانی سیکرٹری چو دھری حامد حمید نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن اور پیپلزپارٹی کا اتحا د سسٹم کو چلا نے کیلئے چلتا ر ہے گا۔۔۔۔
یہ اتحا د ملک قو م اور جمہور یت کے وسیع ترمفاد میں ہے پا کستا ن کی خا لق جماعت مسلم لیگ ن نے ہمیشہ ہی فیصلے قومی مفاد میں کیے ایسے کو ئی چا نس نہیں کہ وفاق میں پیپلزپارٹی تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے مسلم لیگ ن اور پیپلزپارٹی دونوں جماعتیں آزاد کشمیر میں حکو مت کی تبدیلی پر متفق ہیں۔