صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم لیگ ن اور پیپلزپارٹی کا اتحا د سسٹم کیلئے چلتا ر ہے گا ،چو دھری حامد حمید

  • سرگودھا
مسلم لیگ ن اور پیپلزپارٹی کا اتحا د سسٹم کیلئے چلتا ر ہے گا ،چو دھری حامد حمید

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق پارلیمانی سیکرٹری چو دھری حامد حمید نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن اور پیپلزپارٹی کا اتحا د سسٹم کو چلا نے کیلئے چلتا ر ہے گا۔۔۔۔

 یہ اتحا د ملک قو م اور جمہور یت کے وسیع ترمفاد میں ہے پا کستا ن کی خا لق جماعت مسلم لیگ ن نے ہمیشہ ہی فیصلے قومی مفاد میں کیے ایسے کو ئی چا نس نہیں کہ وفاق میں پیپلزپارٹی تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے مسلم لیگ ن اور پیپلزپارٹی دونوں جماعتیں آزاد کشمیر میں حکو مت کی تبدیلی پر متفق ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جعلی شہد بنانے والا یونٹ پکڑا گیا سو کلو سے زائد تیار مال سیرپ تلف ملاوٹی دودھ بیچنے پر مقدمات

ترقی پانیوالے 30پولیس افسروں کو رینک لگانے کی تقریب

ڈی سی کاشہر میں صفائی ‘ترقیاتی کاموں ،سہولیات کاجائزہ

گوجرانوالہ چیمبر میں وزیراعلیٰ ای بز پورٹل کاؤنٹر کا افتتاح

شہری سہولیات کی جامع رسائی یقینی بنائی جا رہی :سلطان باجوہ

بھینسوں کی منتقلی سے شہر سے گندگی کا خاتمہ ہو گا:علی ہمایوں بٹ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ