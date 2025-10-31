صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
آ ئین عوا م اور ر یاست کے د ر میان پا ئید ار معاہد ہ ہے ، صداقت اعوان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رہنماء پی پی پی ملک صداقت اعوان نے کہا کہ آ ئین پاکستا ن عوا م اور ر یاست کے د ر میان پا ئید ار معاہد ہ ہے ۔۔۔۔

عوا م کی حقیقی نمائند گی کیلئے جمہور ی ا د ار و ں کی مضبوطی کو یقینی بنا نے کیلئے چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زرد ار ی کی جد و جہد ہر حوا لہ سے لا ئق تحسین ہے ۔کیونکہ پاکستا ن پیپلز پا رٹی شہدا ء کی وہ جماعت ہے جس نے قر با نیوں کی تاریخ رقم کر کے عوا م کی حقیقی نمائند گی اور جمہور یت کے استحکا م کو یقینی بنا یا ہے مستقبل میں بھی پیپلزپارٹی کی یہ جدوجہد جا ر ی ر ہے گی ۔

 

