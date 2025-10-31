صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ کے خلاف کریک ڈاؤن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے رفیق کے قبضہ سے 30 لٹر شراب اور۔۔۔۔

 جمیل سے 540 گرام چرس ،شہباز سے شراب 30 لٹر ،تھانہ ترکھانوالہ پولیس غیر قانونی اسلحہ لے کر گھومنے والا ملزم آصف سے بندوق 12بور ،تھانہ بھلوال سٹی پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والے ملزم احمد سے بھی غیر قانونی اسلحہ برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ،ڈی پی او سرگودھا نے ایس ایچ او زاور انکی ٹیم کو منشیات سمگلروں کے خلاف کاروائی کرنے پر شاباش دی اور کہا ہے کہ منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف سرگودھا پولیس کا سخت کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ 

 

