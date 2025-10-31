صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا نے اپنے طلبہ کا پہلا وفدچین بھیج دیا

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا نے اپنے طلبہ کا پہلا وفدچین بھیج دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس کی بین الاقوامی روابط کے فروغ سے متعلق حکمتِ عملی کے تحت یونیورسٹی آف سرگودھا نے اپنے طلبہ کا پہلا وفد سول ایوی ایشن یونیورسٹی آف چائنہ بھیج دیا۔۔۔۔

،یہ وفد مختلف تعلیمی شعبوں کے طلبہ پر مشتمل ہے جس کا مقصد عالمی سطح پر تعلیمی و ثقافتی تبادلے کو فروغ دینا اور طلبہ کو بین الاقوامی تجربات سے روشناس کرانا ہے ،وفد کی قیادت ڈائریکٹر آفس آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال کر رہے ہیں،دورے کے دوران طلبہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ورکشاپس، رہنمائی سیشنز، صنعتی اداروں کے دوروں اور ثقافتی سرگرمیوں میں شرکت کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جعلی شہد بنانے والا یونٹ پکڑا گیا سو کلو سے زائد تیار مال سیرپ تلف ملاوٹی دودھ بیچنے پر مقدمات

ترقی پانیوالے 30پولیس افسروں کو رینک لگانے کی تقریب

ڈی سی کاشہر میں صفائی ‘ترقیاتی کاموں ،سہولیات کاجائزہ

گوجرانوالہ چیمبر میں وزیراعلیٰ ای بز پورٹل کاؤنٹر کا افتتاح

شہری سہولیات کی جامع رسائی یقینی بنائی جا رہی :سلطان باجوہ

بھینسوں کی منتقلی سے شہر سے گندگی کا خاتمہ ہو گا:علی ہمایوں بٹ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ