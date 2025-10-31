یونیورسٹی آف سرگودھا نے اپنے طلبہ کا پہلا وفدچین بھیج دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس کی بین الاقوامی روابط کے فروغ سے متعلق حکمتِ عملی کے تحت یونیورسٹی آف سرگودھا نے اپنے طلبہ کا پہلا وفد سول ایوی ایشن یونیورسٹی آف چائنہ بھیج دیا۔۔۔۔
،یہ وفد مختلف تعلیمی شعبوں کے طلبہ پر مشتمل ہے جس کا مقصد عالمی سطح پر تعلیمی و ثقافتی تبادلے کو فروغ دینا اور طلبہ کو بین الاقوامی تجربات سے روشناس کرانا ہے ،وفد کی قیادت ڈائریکٹر آفس آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال کر رہے ہیں،دورے کے دوران طلبہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ورکشاپس، رہنمائی سیشنز، صنعتی اداروں کے دوروں اور ثقافتی سرگرمیوں میں شرکت کریں گے ۔