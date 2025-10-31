صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکلا برادری کے مسائل کا حل مشن ہے ، سجاد حیدر گوندل

  • سرگودھا
شاہ پور (نمائندہ دنیا)امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل سجاد حیدر گوندل نے کہا ہے کہ وکلا برادری کے وقار اور مسائل کے حل کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے ۔ وہ شاہ پور بار کے وکلا سے خطاب کر رہے تھے ۔۔۔۔۔

 اس موقع پر سینئر وکلا حامد خان ایڈووکیٹ، سابق صدر غلام حسن زیدی اور عرفان نذر تھیہم نے کہا کہ وکلا معاشرے کے باشعور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور انصاف کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ وکلا کی فلاحی اسکیموں کو مزید مؤثر بنایا جائے ، پینشن اور میڈیکل سہولیات میں اضافہ کیا جائے ، جبکہ بار رومز میں جدید سہولیات فراہم کی جائیں۔ تقریب میں وکلا نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور سجاد حیدر گوندل کی حمایت کا اعلان کیا۔

 

