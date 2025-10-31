تحصیل انتظامیہ بھلوال کی ٹیمیں متحرک،رات گئے صفائی ستھرائی کا معائنہ
بھلوال(نمائندہ دنیا )تحصیل انتظامیہ بھلوال رات گئے بھی متحرک تحصیل انتظامیہ بھلوال کی ٹیمیں رات گئے بازاروں میں صفائی اور ۔۔۔۔
کوڑا کرکٹ سے متعلق معائنہ کرتی رہیں۔ متعدد بار دکانداروں کو آگاہی دی جا چکی ہے کہ وہ اپنے دکانوں کے باہر صفائی کا خاص خیال رکھیں، مگر کچھ دکانوں کی جانب سے ہدایات کی خلاف ورزی اب بھی جاری ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز نے واضح ہدایت جاری کی ہے کہ:’جو دکاندار صفائی کے اصولوں پر عمل نہیں کریں گے ، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔