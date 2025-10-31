صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل انتظامیہ بھلوال کی ٹیمیں متحرک،رات گئے صفائی ستھرائی کا معائنہ

  • سرگودھا
تحصیل انتظامیہ بھلوال کی ٹیمیں متحرک،رات گئے صفائی ستھرائی کا معائنہ

بھلوال(نمائندہ دنیا )تحصیل انتظامیہ بھلوال رات گئے بھی متحرک تحصیل انتظامیہ بھلوال کی ٹیمیں رات گئے بازاروں میں صفائی اور ۔۔۔۔

کوڑا کرکٹ سے متعلق معائنہ کرتی رہیں۔ متعدد بار دکانداروں کو آگاہی دی جا چکی ہے کہ وہ اپنے دکانوں کے باہر صفائی کا خاص خیال رکھیں، مگر کچھ دکانوں کی جانب سے ہدایات کی خلاف ورزی اب بھی جاری ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز نے واضح ہدایت جاری کی ہے کہ:’جو دکاندار صفائی کے اصولوں پر عمل نہیں کریں گے ، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت، علاج متاثر ، مریضوں کو مشکلات

عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس، کمشنر و آر پی او کا چنیوٹ کا دورہ

ترقیاتی سکیموں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی: ایم ڈی واسا

واجبات کی سوفیصد وصولی یقینی بنائی جائے ، ایڈیشنل ڈی جی

سموگ :ٹریفک پولیس کا چناب کلب چوک میں آگاہی کیمپ

محفل میلاد مصطفی ﷺ و دعا برائے استحکام پاکستان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ