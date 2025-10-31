علاقائی تعمیروترقی کیلئے یہ دورحکومت بہترین ثابت ہوگا ،حافظ ضیاء الرحمن
بھلوال(نمائندہ دنیا )انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری حافظ ضیاء الرحمن رانا نے کہا انشاء اﷲ یہ دورحکومت بھی ملک کے ساتھ ساتھ علاقائی تعمیروترقی کیلئے بہترین دورثابت ہوگا جس میں عوام کی بہتری اور۔۔۔۔
انکو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے پراجیکٹس پایا تکمیل تک پہنچیں گے الیکٹرک بسز کاقیام،سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر اور سہولت بازار جسے منصوبہ جات سے نوجوانوں سمیت عام عوام مستفید ہورہے ہیں انہوں نے کہا کہ سہولت بازارکے قیام سے شہراوراس سے ملحق آبادیوں کے عوام کو خاطرخواہ فائدہ حاصل ہوگا ۔سہولت بازاروزیر اعلی پنجاب مریم نوازشریف کا ایک خوش آئنداقدام ہے ۔