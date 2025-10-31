صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی \"زِگ زیگ\" بھٹے کے خلاف کارروائی ،سیل کر دیا گیا

  • سرگودھا
جعلی \

شاہ پور صدر (نامہ نگار، نمائندہ دنیا)محکمہ تحفظ ماحولیات کی ہدایت پر شاہ پور میں سموگ اور فضائی آلودگی پھیلانے والے جعلی \"زِگ زیگ\" بھٹے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بھٹہ سیل کر دیا گیا۔۔۔۔۔

 انسپکٹر تحفظ ماحولیات سہیل اقبال کی رپورٹ پر پولیس تھانہ شاہ پور نے القائم برکس شاہ پور کے مالک محمد ایوب اور منشی علی رضا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق بھٹے کی بھرائی زِگ زیگ ٹیکنالوجی کے مطابق نہیں تھی اور چمنی سے کالا دھواں خارج ہو رہا تھا جو فضائی آلودگی کا باعث بن رہا تھا۔ سہیل اقبال نے بتایا کہ حکومتِ پنجاب نے نیا آرڈیننس نافذ کیا ہے جس کے تحت تمام بھٹوں میں زِگ زیگ ٹیکنالوجی کا استعمال لازمی ہے ۔ پرانی ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے بھٹہ مالکان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

 

