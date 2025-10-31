ڈی ایس ملتان کا علووالی ریلوے اسٹیشن کا دورہ، صفائی و نظم و ضبط پر عملے کو شاباش
میانوالی (نامہ نگار)ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے ملتان افتخار حسین نے علووالی ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا، ان کے ہمراہ اعلیٰ افسران بھی موجود تھے ۔۔۔۔
۔ انجمنِ رفاہِ عامہ کے جنرل سیکرٹری محمد نزیر عمر مانک نے ڈھول کی تھاپ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر اسٹیشن کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ڈی ایس نے اسٹیشن پر پودے لگائے اور صفائی ستھرائی و ریکارڈ کی بہتری پر عملے کو شاباش دی۔ انہوں نے انجمنِ رفاہِ عامہ کے رفاہی کاموں کی تعریف کی۔ آخر میں تنظیم کی جانب سے مہمانوں کو تحائف پیش کیے گئے ۔