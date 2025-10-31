صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایس ملتان کا علووالی ریلوے اسٹیشن کا دورہ، صفائی و نظم و ضبط پر عملے کو شاباش

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے ملتان افتخار حسین نے علووالی ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا، ان کے ہمراہ اعلیٰ افسران بھی موجود تھے ۔۔۔۔

۔ انجمنِ رفاہِ عامہ کے جنرل سیکرٹری محمد نزیر عمر مانک نے ڈھول کی تھاپ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر اسٹیشن کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ڈی ایس نے اسٹیشن پر پودے لگائے اور صفائی ستھرائی و ریکارڈ کی بہتری پر عملے کو شاباش دی۔ انہوں نے انجمنِ رفاہِ عامہ کے رفاہی کاموں کی تعریف کی۔ آخر میں تنظیم کی جانب سے مہمانوں کو تحائف پیش کیے گئے ۔

 

